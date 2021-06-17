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    Ekrem İmamoğlu

    İBB Başkanı İmamoğlu Malatya’da: Bir karakterimiz var farkında değiller, asla vazgeçmiyoruz

    İBB
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "Siyasi beklentileri olmadı diye bir şehrin önceliklerini öncelemeyen bir akıl, bizimle mücadele ediyor. Çok belediyemizle mücadele ediyor. Ama bir karakterimizin farkında değiller: Asla vazgeçmeyen karakterimiz" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatyalı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın davetiyle seçim sürecinde verdiği sözü tutarak Malatya’ya gitti.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine havaalanından itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan İmamoğlu, Battalgazi'deki CHP Malatya İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen Malatyalılara seslendi.

    İmamoğlu'na Malatya gezisinde; Ağbaba ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Gürsel Erol, Polat Şaroğlu ile CHP PM üyesi Eren Erdem ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti.

    İmamoğlu'na teşekkür eden Ağbaba, "O, İstanbul seçimlerini kazanarak, İstanbul'da Millet İttifakı'nın bayrağını dikerek; sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye umut oldu. Verdiği mesaj açıktı: ‘Türkiye, birden büyüktür. Türkiye, bir kişiden ibaret değildir' dedi. Şimdi de her türlü baskıya rağmen, boyun eğmeyerek, diz çökmeyerek 16 milyonluk İstanbul'a ayırmadan hizmet ediyor. Seçimlerde verdiği sözü yerine getirip aramızda olan Ekrem İmamoğlu'na Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

    Ağbaba’nın ardından konuşan İmamoğlu, alanda toplanan Malatyalıları, “Allah’ına kurban Malatya” sözleriyle selamladı. Yarın Gaziantep’te olacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Gaziantep’te, 3 gün Türkiye’nin yerel yönetimler değişimine nasıl imza attığımızı ve nasıl güçlü bir yol yürüyeceğimizi, çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde konuşacağız" bilgisini paylaştı.

    İmamoğlu konuşmasında, her ikisi de Malatyalı olan merhum Cumhurbaşkanları İsmet İnönü ve Turgut Özal'ı andı. AK Partili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın kendisini aradığını, il dışında olduğunu aktardığını ve kendisine "Hoş geldiniz" dediğini paylaşan İmamoğlu, “Burada olmadığı için buluşamıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin makam sahibi insanlardan “ahlak, adalet ve vicdan” beklentisi olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Halkının önünde saygıyla eğilen, onur duyan kişilikli insanlar talep ediyor. Hukuksuz, adaletsiz zeminlerle ilişki kurmayan, her anını ülkesinin vatandaşına hizmet etmekle geçiren yöneticilere ihtiyacı var. İnsan ayırt etmeyen, inancına, yaşamına etnik kökenine bakmaksızın bu milletin birliği ve beraberliği için sonsuz mücadele eden yöneticilere ihtiyacı var. Bunu istiyor” şeklinde konuştu.

    Ekonomik zorlukları ve pandemi sürecini, kol kola aşmak zorunluluğu olduğunun altını çizen İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:

    "Kol kola olmayı başarabilmemiz için de ülke yönetiminde ve siyasette, bu bahsettiğim kimlikte, kişilikte insanlar olması lazım. Ama biz, zorluklar yaşıyoruz. Devletin işi mi öncelik; birilerinin kibri ya da birilerinin öç alma duygusu mu öncelik? İstanbul'u kazandık. Kim kazandı İstanbul'u? 16 milyon insan kazandı. İstanbul'u bir kişinin dudakları arasından çıkacak cümle yerine, 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık. Siyasi beklentileri olmadı diye bir şehrin önceliklerini öncelemeyen bir akıl, bizimle mücadele ediyor. Çok belediyemizle mücadele ediyor. Ama bir karakterimizin farkında değiller: Asla vazgeçmeyen karakterimiz."

    'Bize dair yapılan birtakım olumsuzlukların, zihnimizde ve gözümüzde hiçbir kıymeti, değeri yoktur'

    Yola, "En demokrat, halkçı ve özgürlükçü Belediye Başkanı" olma hedefleriyle çıktığını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

    • "Her etnik kökenin insanının karşılık bulduğu bir Belediye Başkanı göreceksiniz. Liyakatle yönetilen bir belediye göreceksiniz. Her gencin umutla yaşadığı bir Belediye Başkanı göreceksiniz. Onun için, bizimle nasıl mücadele ederlerse etsinler; hiç görmüyoruz. İnanın, bize dair yapılan birtakım olumsuzlukların, zihnimizde ve gözümüzde hiçbir kıymeti, değeri yoktur. Başarılı olacağız. Bu başarımızı, Malatya ile paylaşmaya geldik. İyi ki varsınız.
    • Biz il başkanlığımızı ziyarete geldik. Ama sizler, bizi öyle güzel kucakladınız ki; ne mutlu bana. Sizleri çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemin insanlarını çok seviyorum. Allah, bizi, İstanbul'umuza ve bizim bütün ülkemizin her köşesinde destekleyen vatandaşlarımıza mahçup etmesin. Unutmayın, her şey çok güzel olacak."

    İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

    Konuşmasının ardından, yoğun ilgi altında CHP Malatya İl Başkanlığı'na geçen Ağbaba, Adıgüzel, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, burada bir süre dinlendi.Gençlik kolları üyeleriyle fotoğraf çektiren heyet, otobüsle Malatya turu attı. Malatyalılar, kendilerini selamlayan İmamoğlu'na yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.

    İmamoğlu, kentteki ikinci ziyaretini İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'na yaptı ve İl Başkanı Süleyman Sarıbaş ile bir araya geldi. İYİ Parti ziyaretinin ardından Malatya sokaklarına dönen heyet, daha sonra Hekimhan, Arguvan ve Arapgir'e doğru yola çıktı.

    Malatya'da 'Kanal İstanbul' diyalogu

    Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, bu günleri hep beraber aşacaklarını söyledi. Bu sırada İmamoğlu ile bir vatandaş arasında bir “Kanal İstanbul” diyalogu yaşandı. İmamoğlu, kendisine, "Başkanım, Kanal İstanbul yapılacak mı?" sorusunu yönelten vatandaşa, “Yapılmayacak” yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine vatandaş, İmamoğlu'na bu kez de “Niye?” sorusunu yöneltti. Diyalogun bundan sonrası şöyle devam etti:

    İmamoğlu: Kötü bir şey. Doğayı mahveden bir şeydir. İstanbul'u yok eden, suyunu, barajını yok eden bir şey.

    Vatandaş: Oradan para alacağız, para…

    İmamoğlu: Yok, yok; para mara gelmeyecek. Yalan. Elden para gelmez. Yalan inan ki. Kandırmasınlar seni.

    Etiketler:
    İYİ Parti, Veli Ağbaba, Malatya, Ekrem İmamoğlu
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