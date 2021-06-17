Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi, Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) Hakkında Tebliği’de (2008/6) değişiklik yapmayı planlıyor.

Bloomberg'in Fintechistanbul'dan aktardığı habere göre, önerilen tebliğe göre ödeme kuruluşları IBAN no oluşturabilecek. Merkez Bankası 2008/06 sayılı Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) Hakkında Tebliği’n resmi gazetede yayımlandıktan sonra sektörde gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu tebliğde muhtelif değişiklikler yapıldığını ve bu sefer gelen talepler doğrultusunda tebliğin tüm ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine söz konu hesapları için IBAN oluşturmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesinin planlandığını söylüyor.

Birlikten tebliğe ilişkin görüş istendi

Merkez Bankası bu kapsamda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nden hazırlanan yeni tebliğe ilişkin görüş talep ediyor. Şu an yürürlükte olan tebliğe göre uluslararası banka hesap numaraları bankalarca uygulanıyor.

Önerilen tebliğe göre ise uluslararası banka hesap numaraları ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanabilecek. IBAN oluştururken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek.