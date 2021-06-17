Samsun'da sağlık personeline yumruklu saldırı

Samsun'da bir sağlık personeli hastanede hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin palyatif servisinde fıtık ameliyatı olan ve üç gündür hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Ö.A.’nın taburcu olmasına karar verildi.

Bu sırada sağlık memuru 56 yaşındaki Hamza D., Ö.A.’ya pansuman yaptı ancak Ö.A. pansuman bandının canını yaktığını ileri sürüp tepki gösterdi. Bu sırada hasta Ö.A.’nın 27 yaşındaki oğlu T.A.’nın, sağlık memuru Hamza D.’nin yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Yüzünden ve kolundan yaralanan sağlık memuru Hamza D. görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Hamza D.’ye yedi gün iş göremez raporu verildi. T.A. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.