HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Saldırıdan iktidar ve küçük ortağı sorumludur

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin İzmir il binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün parti binasında 40 kişinin katılacağı bir toplantı olacağını belirten Sancar, "Son anda iptal oldu. Katilin amacı katliam yapmaktı" dedi.
Birgün gazetesinin aktardığına göre Sancar, "Hukuk ve siyaset yoluyla bizimle baş edemeyenler, şimdi silahlı katillerini devreye koydular. Şimdi yapılanlar, geçmişteki kanlı oyunların tekrarı gibidir" ifadesini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:
- "7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananları boşuna hatırlatmıyoruz. İktidarın başı da AK Parti’nin Genel Başkanı da açıkça 7 Haziran’ı unutmadıklarını söylüyor. 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananları ayrıntılı anlatmama gerek yok. Orada da benzer planlar söz konusuydu. İl binalarımıza saldırılar gerçekleşti, çalışanlarımız katledildi, canlı bombalarla yüzlerce kişinin canı alındı.© AA / Lokman İlhan
- Bu ülke kana bulandı. Şimdi de yarattığı bu karanlık döngüden, bu kanlı ve kirli çukurdan kurtulamayacağını anlayan iktidar, kaos planlarını devreye koymuştur. AK Parti Genel Başkanının bir süre önce Rize’de İYİ Parti Genel Başkanı ve heyetine yönelen linç girişiminden sonra yaptığı açıklamayı da unutmadık: 'Bunlar daha iyi günleriniz daha neler neler olacak.' Soruyoruz: Bu sözünüzü bir kez daha açıklayın, ne demek istediniz, bu sözün altını doldurmak zorundasınız.
'Bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin ve katliam girişimlerinin sorumlusudur'
- Her gün herkesi, her kurumu tehdit eden, hedef gösteren iktidarın küçük ortağı bu saldırı karşısında ne diyor? Sözü nedir? Gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi, bütün demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerini, bütün muhalefet partilerini hedef gösteren iktidarın küçük ortağı da bu saldırıdan sorumludur. İktidar bir bütün olarak bu saldırının sorumlusudur. Her gün nefret diliyle konuşan, düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, toplumu kutuplaştıran, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetin de, bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin ve katliam girişimlerinin sorumlusudur."
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