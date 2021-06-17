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    Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu.

    Samsun'da öldürülen Arzu Aygün’ün katiline müebbet hapis cezası

    © İHA / MUHAMMER AY
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106171044758373-samsunda-oldurulen-arzu-aygunun-katiline-verilen-ceza-belli-oldu/

    Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra ölü bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün katil zanlısı Muharrem Coşkun müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ü öldüren 38 yaşındaki Muharrem Coşkun'un yargılandığı davanın son duruşması bugün görüldü.

    Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Aygün'ün babası Seyfullah, annesi Semine Aygün ve 15 yaşındaki kızı N.S.Ş. (15) ile tutuklu sanık Muharrem Coşkun'un yanı sıra taraf avukatları katıldı.

    Yargılama sonucu sanık Coşkun, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Arzu Aygün'ün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adaletin tecelli ettiğini söyledi.

    Tüm Türkiye'nin merak ettiği bir davayı bugün itibarıyla sonuçlandırdıklarını belirten Azal, "Sanık Muharrem Coşkun müebbet hapis cezası aldı. Zaten beklediğimiz bir karardı ve aksi bizim için sürpriz olurdu. Sonuç olarak hak ettiği cezayı aldığı için mutluyuz. Adalet tecelli etmiş oldu. Dosyada hakkında iki farklı suçlama daha vardı. Ruhsatsız silah kullanmak suçundan ayrı yargılanacak. Hırsızlık suçundan da beraat aldı. O konu hakkında da itiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.

    Sanığın duruşmada bu cinayeti ağır tahrik altında işlediğini söylemeye devam ettiğini aktaran Azal, "Bu savunmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten dosyalarda da bu cinayetin tasarlanarak işlendiği açık şekilde yer alıyor" diye konuştu.

    Baba Aygün: Kötülüğe giden yolların kapatılması lazım

    Aygün'ün babası Seyfullah Aygün ise "Benim yangınım hiçbir zaman sönmeyecek. Ama müebbet alması bizi bir nebze de olsa sevindirdi. Fakat ne kadar sevinsek de bizim kızımız geri gelmeyecek. Kötülüğe giden yolların kapatılması lazım. Cinayet işlendikten sonra, olay olduktan sonra hiçbir şey çare değil. Önemli olan kötülüğe giden yolları kapatmaktan geçiyor. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz" ifadelerini kullandı.

    Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Aralık 2020'de evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Arzu Aygün'ün, Muharrem Coşkun tarafından öldürülüp Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana atıldığı belirlenmişti. 28 Ocak'ta gözaltına alınan Muharrem Coşkun tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    Muharrem Coşkun, Sezgin Azal, Katil, Arzu Aygün, Samsun
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