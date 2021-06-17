Şentop, 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili konuştu: Soylu'nun mektubunda paylaşılan bir isim yok

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı. Soylu'nun kastettiği kişinin bir milletvekili olmadığını belirten Şentop, kendisiyle herhangi bir isim paylaşılmadığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun 'mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasının da gündeme geldiğini belirten Şentop, bu konuya dair 27 Mayıs'ta mektup yazdığını hatırlattı.

Şentop, Soylu'nun cevaben yazdığı mektubu da yanında getirdiğini belirterek "Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. 'Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapan biri değildir' diyor. 'Adli makamlara iletilmiştir' diyor. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar kapsamında olacaktır" dedi.

Bir muhabirin "Mektupta isim var mıydı?" şeklindeki sorusu üzerine Şentop, "Mektupta isim yok, hayır. Onu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıyı kınadı

Şentop, HDP İzmir il binasına düzenlenen ve Deniz Poyraz isimli bir parti çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya dair de konuştu. "Bu saldırıyı kınıyorum" diyen Şentop, "Bu tür siyaset üzerinden Türkiye'de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmek isterim" diye konuştu.