İstanbul Boğazı'nda gemi ile teknenin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS Rosaila'' isimli gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Batan 7 metrelik teknedeki bir kişi olay yerinde, bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı balıkçılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kıyı Emniyeti'ne ait bir römorkör ile iki tahlisiye botu kazaya müdahale etti. Olay yerine balık adamlar da sevk edildi.

180 metrelik Portekiz bandıralı yük gemisi, demirleme alanına çekildi.

Balıkçı teknesi ise bulunduğu yerden halatlara bağlanarak çıkartıldı, Poyraz Limanı'na götürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 m boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi. pic.twitter.com/ZSXhkyGw0c — KEGM (@kiyiemniyet) June 17, 2021

Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edilirken birinin de cesedine ulaşıldı. Kimliği öğrenilemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bir kişi de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yarı batık tekne Poyraz Limanı'na çekildi.

'Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı "AS ROSAILA" isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığının bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği anlatıldı.

Olay bölgesinde ekiplerce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.