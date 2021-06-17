Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" açıklamasında bulundu.

Koca'nın paylaştığı verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/tyXHSVcOPv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

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