Sağlık Bakanlığı'ndan aşı yapan personele ek ödeme kararı

Sağlık Bakanlığı, aşı odalarında görev yapan personele Nisan ayından geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılmasına ilişkin genelge yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aşı birimlerinde görev alan sağlık çalışanlarımızın ek ödeme oranları ile ilgili ilave düzenleme yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıyla birlikte hastanelerdeki aşı odalarında görev yapan sağlık çalışanları da 4 aylık ilave ek ödeme kapsamına alınmıştır" denildi.