THY'den yeni 'ikram' kararı

Uçakta ikramları özlediniz değil mi?



Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.



Konfor ve emniyet ile ✈️