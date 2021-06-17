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    Pervin Buldan: Bu organize bir katliam planıdır

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İzmir il binasına düzenlenen saldırıyla ilgili "Arkadaşlarımız yarım saat önce buraya gelmiş olsalardı ya da katil yarım saat sonra gelmiş olsaydı bugün bu kentte büyük bir katliam gerçekleşmiş olacaktı" dedi. Buldan, "Bu, organize bir katliam planıdır" diye konuştu.

    Buldan, bugün saldırı gerçekleşen ve Deniz Poyraz isimli çalışanın hayatını kaybettiği İzmir'deki parti binasına gitti.

    © AA
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    Bianet'ten Pınar Tarcan'ın haberine göre Buldan, yaptığı incelemelerin ardından "Bugün Deniz arkadaşımız şehadetiyle birlikte yüreğimizin yandığını ama başımızın dik olduğunu herkesin bilmesini isteriz" dedi. 

    "Başta Deniz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, partili arkadaşlarımıza ve hepinizin başı sağolsun" diyen Buldan, "Bu cinayetler ilk değil, biz bu cinayetleri, bu filmleri çok gördük, çok seyrettik. Bize biat edeceksiniz diyenlere karşı, 'Bizim önümüzde diz çökeceksiniz' diyenlere karşı asla diz çökmedik, bundan sonra da diz çökmeyeceğiz, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

    'Bu, organize bir katliam planıdır'

    Saldırının yarım saat sonra gecikmesi halinde kentte büyük bir katliam yaşanmış olacağını belirten Bulan, şunları söyledi: 

    © AA / Mehmet Kaman
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    "Bugün buraya büyük bir katliamı gerçekleştirmek üzere bir katil yollandı. Ama tesadüfen içeride sadece Deniz vardı, arkadaşlarımız yarım saat önce buraya gelmiş olsalardı ya da katil yarım saat sonra gelmiş olsaydı bugün bu kentte büyük bir katliam gerçekleşmiş olacaktı.  Herkesin gözü önünde, elinde silahla, hatta bir değil üç kişi oldukları söyleniyor. Bu kişilerin binaya girmesi, bu, organize bir katliam planıdır."

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    Buldan ayrıca, "Cumhurbaşkanı, 'Bunlar daha iyi günleriniz' derken, bugünleri mi kastetmişti?" diye sordu.

     

     

    Etiketler:
    Saldırı, İzmir, Pervin Buldan, HDP
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