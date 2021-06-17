Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 904 koronavirüs vakası tespit edildi, 62 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs verileri 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden yayınlandı. Buna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.