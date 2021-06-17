HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer'in saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırının failinin, saldırıyı gerçekleştirmeden hemen önce HDP İl Başkanlığı'na girdiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın ticari taksiden elinde büyük çantayla indiği görüldü.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya Onur Gencer isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi.

Gencer'in içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer'in saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/Z3GdEKdAXc pic.twitter.com/qNmibPHziU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 17, 2021

​Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.

Saldırgan Onur Gencer'in, HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Gencer'in ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği, il binasına doğru yürüdüğü ve içeri girdiği anlar görüldü.

Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.