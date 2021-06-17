Diyarbakır’da HDP’nin açıklamasına polis müdahalesi

Diyarbakır’da HDP’nin yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Polis, HDP’li milletvekillerinin açıklamasında 'Öcalan' ve 'tecrit' ifadeleri geçince kalkanlarla engellemeye çalıştı. Açıklamanın sadece İzmir saldırısı ile ilgili yapılmasını isteyen polis, “İzmir’deki elim vaka herkes için üzücü” dedi. Arbede sırasında fenalaşanlar oldu.

HDP, DBP ve sivil toplum örgütleri, Abdullah Öcalan’ın durumu ve İzmir’de HDP İl binasına düzenlenen ve 1 kişinin öldürüldüğü saldırı ile ilgili açıklama yapmak istedi. Ofis Sanat Sokağı’nda yapılması planlanan açıklama öncesi yoğun önlem alan polis alana kimsenin gelişine izin vermedi.

HDP’li 20 vekilin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi açıklamanın yapılacağı alana gelmeden polis tarafından çembere alınarak bir araya gelmeleri engellendi. Engellemelere rağmen ara sokaklarda toplanan gruplar slogan atarken, grupların toplanmasına da izin verilmedi.

© Sputnik / Sertac Kayar HDP'li Temel: Ne olursa olsun bugün buradan kalkmıyoruz. Bugün İmralı’daki tecrit için buradayız. İzmir’deki katliam için buradayız. HDP’yi değil çeteleri engelleyin. Halka karışmayın. Bırakın açıklamamızı yapalım. Bugün burada aşağılık saldırılarla karşı karşıya kaldık. İki arkadaşımız darp edildi.

Arbede sırasında bazı vekiller ve vatandaşlar fenalaştı

HDP milletvekilleri Pero Dündar, Remziye Tosun, Dersim Dağ, Hişyar Özsoy, Ayşe Acar Başaran ve İmam Taşçıer’in de aralarında bulunduğu milletvekilleri ile polis arasında sık sık arbede yaşandı. Polis tarafından çembere alınan HDP’li vekillerden Alican Önlü fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Önlü’ye müdahale etti. Yine çembere alınan bir grubun içerisinde bulunan ve eskiclik yaptığı öğrenilen bir vatandaş da fenalaşırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

© Sputnik / Sertac Kayar Polisin yaptığı anonslara tepki gösteren HDP’li vekiller: Açıklamamızın içeriğini siz belirleyemezsiniz.

'HDP’yi değil çeteleri engelleyin'

Saatler süren görüşmelerde açıklamaya izin çıkmazken HDP’li vekillerden Tayyip Temel, "Ne olursa olsun bugün buradan kalkmıyoruz. Bugün İmralı’daki tecrit için buradayız. İzmir’deki katliam için buradayız. HDP’yi değil çeteleri engelleyin. Halka karışmayın. Bırakın açıklamamızı yapalım. Bugün burada aşağılık saldırılarla karşı karşıya kaldık. İki arkadaşımız darp edildi" dedi.

Açıklamaya ‘Öcalan’ ve ‘tecrit’ şartı

Polis ile yapılan görüşmelerde açıklamanın Öcalan ile ilgili yapıldığı için izin verilmeyeceği, İzmir saldırısı ile ilgili olması durumunda izin verileceği belirtilirken, HDP’li vekiller açıklamanın içeriğini kendilerinin belirleyeceğini söyleyerek kabul etmedi. Yer yer açıklama yapmaya çalışan HDP’li vekiller, 'Öcalan' ve 'tecrit' ifadelerini kullanınca polis kalkanlarla açıklamaya engel olmaya çalıştı.

© Sputnik / Sertac Kayar Saatler süren görüşmelerde açıklamaya izin çıkmadı.

Polis anonsu: İzmir’deki elim vaka herkes için üzücü

Etrafta toplanan vatandaşlara anons geçen polis yetkilileri “Bölücü başını övücü herhangi bir şeye kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ancak insani olarak yaşanan elim vaka (İzmir saldırısı) herkes için üzücü. Bunu kullanarak burada insanları tahrik etmek kimseye fayda sağlamaz. Burada milletvekilleri gereken sağduyuyu göstermezse buradaki vatandaş zaten göstermeyebilir” dedi.

Polisin yaptığı anonslara tepki gösteren HDP’li vekiller, “Açıklamamızın içeriğini siz belirleyemezsiniz” dedi.

Yaşanan arbedelerde gözaltılar yaşanırken, gözaltı sayısı öğrenilemedi.