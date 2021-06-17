HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer ile polisin ilk diyaloğu: Kimseye zarar vermedim

İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırının failinin polisle girdiği ilk diyalog yayınlandı. Görüntülerde Onur Gencer "Kimseye zarar vermedim, kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" diyor.

Onur Gencer isimli kişinin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu kameralara yansıdı.

İHA'da yer alan habere göre polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine Onur Gencer “Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dedi.

Ayrıca Onur Gencer'in bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği belirtildi.

Polisle girdiği ilk diyalog sırasında saldırganın sakin ve rahat olduğu aktarıldı.

HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda, Deniz Poyraz isimli parti çalışanı hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Onur Gencer, "PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" demişti.