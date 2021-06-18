Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Uzay roketi yapımında Rusya, Türkiye için iyi bir partner olabilir

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay işlemlerinde kullanılacak füze geliştirme konusunda Rusya’yı potansiyel bir partner olarak gördüklerini ifade etti.

Küresel Uzay Keşif Konferansı (GLEX) kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Henüz füzeleri kendi başımıza üretebilecek seviyede değiliz. Elbette bunun üzerinde çalışıyoruz, ancak uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Bu anlamda Rusya iyi bir partner olabilir. Görüşmelerimiz sırasında da bunu konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’a göre, Türkiye’nin iki ila dört ton yük taşıma kapasitesine, yaklaşık 300 ton fırlatma kütlesine sahip bir füzeye ihtiyacı olacak. Bununla birlikte Ay’a Türk keşif aracı gönderilmesinin planlandığı 2029’da Türkiye’nin bu füzeleri tamamen kendi kendine üretebilecek teknolojisi bulunacak.

‘DAG teleskobu şu anda Rusya’da’

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobunun aynasının şu anda Rusya’da olduğunu belirten Yıldırım, “Ayna özel bir kaplama ile kaplanıyor” dedi.

Yıldırım, dört metrelik teleskop aynasının neredeyse hazır olduğunu ve artık eskiyen Antalya’daki daha küçük teleskobun yerini alacağını belirtti.

‘Uzay üssü inşaatı için üç ülkeyle görüşmeler yürütüyoruz’

Yıldırım, üzerinde uzay üssü inşa etmek istedikleri üç ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.

“Diğer ülkelerle görüşüyoruz. Böyle üç ülke var” diyen Yıldırım, bu ülkelerin isimlerini vermedi, ancak üssün deniz kıyısında ve ekvatora yakın bir noktada olması gerektiğini belirtti.

Haritaya bakıldığında hangi ülkelerden bahsedildiğinin anlaşıldığını ifade eden Yıldırım, uzay üssünü ticari fırlatma işlemi hizmetleri sunmak için kullanma planlarının olduğunu belirtti.