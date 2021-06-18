Mersin'den kırata binip Demirel'in Isparta'daki mezarına gitti: 'Kıratı şahlandırmak için yola çıktım'

DYP’li eski Belediye Başkanı Mehmet Bolat, partinin amblemi olan kırat at ile 'hem demokrasiyi hem adaleti yaşatmak ve genç nesillere ulaştırmak için' yollara düştüğünü belirtti.

'Yeni nesile öğretmek' istiyor

Doğru Yol Partisi’nin simgesi olan kırat ile yolan çıkan Bolat İslamköy'e gelme amacını anlattı. Bolat, “45 yaş altı gençlere demokratı, adaleti, kıratı anlatıp 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölüm yıldönümünde kıratı gündeme getirme, kıratı şahlandırmak için Mersin Tarsus ilçesinden yola çıkarak babanın mezarını ziyaret edip bir Fatiha okumak için ve yeni nesile Demirel'i anlatmak ve hatırlatmak için yola çıktım” dedi.