Kanser ilaçlarını çalan kişi yakalandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanser hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere yurt dışından getirilen ilaçları, hastanelerden çalarak yurtdışına satan şüphelinin İstanbul Kadıköy’deki evine baskın düzenledi.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre evde yapılan aramada, sadece hastanelerde kişiye özel verilen kanser ile genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri 23 milyon lira olan 300 miligramlık 598 adet ‘Soliris’ isimli ilaç ele geçirildi.

Hırsızlık nedeniyle bazı kanser hastalarının tedavisinin aksadığı belirtildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede serbest kaldı.