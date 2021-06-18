Selvi: İzmir'deki saldırı ile bir Türk-Kürt çatışması, HDP'li MHP'li kavgası planlandığı açık

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP İzmir il binasına yönelik saldırıyla ilgili "Saldırı ile bir Türk-Kürt çatışması, HDP’li MHP’li kavgası planlandığı açık" dedi. Selvi, "Kitlelere sokağa çıkmaları yönünde yapılan çağrılar tehlikeli olabilir. Bizim ülkede sokaklar tekin değildir. Aman ha bu provokasyona gelmeyelim" diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'HDP'ye saldırı aydınlatılmalı' başlığıyla yayımlanan yazısında HDP İzmir il binasına yönelik saldırının kınanmakla, 'geçmiş olsun' demekle geçiştirilecek bir olay olmadığını söyledi.

"Öncelikle yaşamını yitiren Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet diliyorum" diyen Selvi, ortada büyük bir siyasi provokasyonun olduğunu söyledi.

Selvi, "Bu saldırı sadece HDP’ye değil, demokrasiye ve iç barışımıza yönelik yapılmış bir saldırıdır. Arkasında organize bir yapı olup olmadığı ortaya çıkarılmalı" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Onur Gencer, HDP binasında 40 kişinin katılacağı toplantı yapılacağı istihbaratını alarak bu saldırıyı gerçekleştirdiyse büyük bir katliamın planlandığı açık. Geçmişte sağ-sol çatışması, Alevi-Sünni olaylarını yaşadık. İzmir gibi duyarlı bir kentimizde yapılan saldırı ile bir Türk-Kürt çatışması, HDP’li MHP’li kavgası planlandığı açık.

'Biz geçmişte bu filmi çok gördük'

İlk andan itibaren parmakların gösterdiği hedefler işin arkasındaki gerçek mahfilleri gizlemek için yapılmış olabilir. Kitlelere sokağa çıkmaları yönünde yapılan çağrılar tehlikeli olabilir. Bizim ülkede sokaklar tekin değildir. Aman ha bu provokasyona gelmeyelim. Biz geçmişte bu filmi çok gördük. Hepsi büyük bir felaketle sonuçlandı.

Bildirilerle, video operasyonlarıyla nihayet HDP’ye yapılan kanlı saldırı ile Türkiye alacakaranlık kuşağına sokulmak isteniyor. Belli ki birileri düğmeye bastı. Bu olayların devamı gelecek. Türkiye’yi bir kaos ortamına sürüklemek isteyecekler. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü çatı çökerse hepimiz altında kalırız."

'Onur Gencer'in eylemi PKK nefreti ile yaptığı yönündeki beyanı ikna edici değil'

Saldırganın ilk ifadesini de değerlendiren Selvi, "HDP'yi basarak Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in eylemi PKK nefreti ile yaptığı yönündeki beyanı ikna edici değil. Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın da milliyetçi duygularla hareket ettiği söylenmişti. Arkasından örgütlü bir yapı çıktı" diye yazdı.

Selvi, Onur Gencer'in sağ yakalanmasının önemli olduğunu belirterek "Arkasındaki bağlantılarını ortaya çıkarırsak bu bize daha sonra yapılacak olan eylemleri önleme fırsatı verir" dedi.

'Gün elele verip bir provokasyonu önleme ve HDP’ye yapılan saldırıyı aydınlatma günü'

"Gün birbirimizi suçlama günü değil. Gün kitleleri tahrik edip sokağı harekete geçirme günü değil" diyen Selvi, bu konudaki sözlerini "Gün elele verip bir provokasyonu önleme ve HDP’ye yapılan saldırıyı aydınlatma günü. Gün her zamankinden daha çok sağduyuya sahip olma günü" diye noktaladı.