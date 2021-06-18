Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tarihi Davutpaşa Kampüsü'ne yarı zamanlı Millet Bahçesi yapıldı

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı tarihi Davutpaşa kampüsüne öğrencilerin derslerinin olmadığı yalnızca hafta sonları açık olacak şekilde Millet Bahçesi yapıldığı belirtildi. Karara üniversite yönetimi ile öğrenciler tepki gösterirken TOKİ Başkanı Ömer Bulut ODTÜ örneğini işaret ederek "Ben Orta Doğu mezunuyum, hafta sonu orada aileler gelip gayet rahat kullanabiliyorlar" dedi.



Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, TBMM KİT Komisyonu'nda TOKİ hesapları ele alınırken konu gündeme geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Öğrenciler, rektörlük ve TOKİ arasında büyük bir problem var. Üniversite kampüs alanının içine bir millet bahçesi yapılıyor. Bu durum o okulun özerkliğine ve okulun içindeki öğrencilerin kendi sosyal faaliyetleri için kullanabilecekleri alana farklı anlamlar da yüklenmesine neden oluyor” dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise “Hafta içi kullanımı mümkün değil, hafta sonu da orada yine üniversitenin alacağı kararlar doğrultusunda olacak. Öğrencilerimiz için yapılandı ama vatandaşla da paylaştık. Ben Orta Doğu mezunuyum, hafta sonu orada aileler gelip gayet rahat kullanabiliyorlar” yanıtı verdi.