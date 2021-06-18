Evinde ölü bulunmuştu: 40 milyonluk servetini eğitime bağışlamış

Bolu'da zirai ürünler satan bir dükkan işleten ve çiftçilik yaptıktan sonra emekli olan Ulvi Eker, önceki gün Karaçayır mahallesinde yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eker’in cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evlenip boşanan ve çocuğu olmayan Ulvi Eker'in 40 milyon liralık servetini, Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı öğrenildi.

Eker'in yaklaşık 4 ay önce, banka hesaplarındaki paralar, arsalar ve evlerini, ölmesi halinde vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı bildirildi.