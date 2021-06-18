HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer, adliyeye sevk edildi

HDP İzmir İl Başkanlığı'na girip Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Gencer, adliyeye sevk edildi.

İzmir'de dün HDP il binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürmüştü. İzmir Valiliği'nin görevinden istifaen ayrılmış bir sağlık çalışanı olduğunu açıkladığı Gencer, polise verdiği ilk ifadesinde "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" demişti.