İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte aşılanmanın Temmuz ayında biteceğini öngördüklerini belirterek, "6,.5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9b5 milyon insanın aşılanması gerektiğini belirtti.

Memişoğlu, "6.5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da temmuzun ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Memişoğlu, açık havada mesafenin korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini belirtti.

Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Şunu net söyleyebiliriz ki; temmuz ve ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda" diye konuştu.

Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Memişoğlu aşılama süreci hakkında şunları söyledi: