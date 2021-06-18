İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9b5 milyon insanın aşılanması gerektiğini belirtti.
Memişoğlu, "6.5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da temmuzun ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Memişoğlu, açık havada mesafenin korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini belirtti.
Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Şunu net söyleyebiliriz ki; temmuz ve ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda" diye konuştu.
Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Memişoğlu aşılama süreci hakkında şunları söyledi:
- Şu andaki nüfusa göre İstanbul'daki 9.5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibariyle İstanbul'da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2.5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2.5 milyon kişi İstanbul'da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı. Bunu da temmuzun ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız.
- Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz.
- İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac'ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Biontech ile ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuz da yok.
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