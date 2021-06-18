Türkiye'ye gelen Rus uzmanlar salgınla ilgili durumu incelemeye başladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Rus uzmanlar Türkiye’de salgınla ilgili durumu değerlendirmeye yönelik çalışmalarına başladı. Uzmanlar ilk günde havalimanını, sıhhi kontrol noktasını ve çok sayıda oteli inceledi.

Rus uzmanlardan oluşan 17 kişilik bir grup dün salgınla ilgili durumu gözlemlemek için dün Türkiye’ye geldi.

Uzmanlar ilk gün havalimanını, sıhhi kontrol noktasını inceledi. Havalimanında yüksek ateşli bir yolcuyu tespit etmeye yarayan algoritmayı, materyal toplama sürecini, geliş terminalinde PCR test laboratuvarının işleyişini test etti, ayrıca çeşitli kategorilerdeki otelleri inceledi.

Rus uzmanlar ziyaret kapsamında sağlık makamları temsilcileri ile görüştü. Görüşmede turistlere tıbbi yardım sağlanması, hastane donanımları, hastalık ve yatak doluluk dinamikleri ile ilgili bir sunum yapıldı.

Rospotrebnadzor daha önceki açıklamasında ziyaretin neticesinde uçuşların yeniden başlatılması ve turistik hizmet verilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir karar alınacağını bildirmişi.