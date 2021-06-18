Raportör ilk incelemeyi tamamladı: HDP iddianamesi için kabul istemi

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameye ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.

Raportör, mal varlığına el konulması talebini ise reddetti.

Heyet, 21 Haziran'da saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

AYM Genel Kurulu ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

Süreç nasıl işleyecek?

İddianame, kabul edilmesi halinde ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin savunması sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. HDP, bu görüşe karşı da savunma yapacak.

Daha sonra raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bir parti hakkında kapatma kararı alınabilmesi için 15 üyeli AYM'de üçte iki çoğunluk, yani 10 oy gerekiyor.