Ordu'da inşaatta örümcek maymunu bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaatta, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'örümcek maymunu' bulundu. Yurt içine girişi özel izne tabi olan maymunun, inşaata nasıl geldiği tespit edilmeye çalışılıyor.

Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Zambak Sokak’taki bir inşaatta maymun görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri inşaatta arama yaptı ve maymunu yakalayarak veterinere götürdü. Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, ev ortamında bakılması ve beslenmesi yasak olan örümcek maymunun 8 aylık olduğu tespit edildi.

Maymunun kim ya da kimler tarafından inşaata bırakıldığı ekipler tarafından araştırılıyor.

'Yurt içine sokulması özel izne tabi'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Saygın Yıldırım, koruma altına alınan örümcek maymununun bundan sonraki yaşamını Kayseri'de sürdüreceğini söyledi.

Daha önce Ünye’de böyle bir durumla karşılaşılmadığını da ifade eden Yıldırım, “Örümcek maymunu Türkiye şartlarında yetişen maymun türü değil. Ana vatanı Güney Amerika olan bir maymun. Yurt içine sokulması özel izinlere tabi olan bir maymun. Bu yetki de sadece hayvanat bahçelerinde var. Normal bir vatandaşın evinde beslemesi yasak. Bu duruma uymayan vatandaşların tespiti halinde 1730 lira ile 8 bin 692 lira arasında idari yaptırım cezası uyguluyoruz” diye konuştu.