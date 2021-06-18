Dijital karneler erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini bugün e-Okul üzerinden erişime açtı. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini bugün e-Okul üzerinden erişime açtı.

Karnelerin verilmesinin ardından da telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek. İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Talep edenlere basılı belge

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, bugünden itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.