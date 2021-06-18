AK Partili Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduk

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Teklifte eski eşe karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması, adli kontrol kararının 4 ayda bir gözden geçirilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor. Israrlı takibe ceza verilmesine ilişkin düzenleme ise bu pakette yer almadı.

Yargı reformu kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin AK Parti'nin uzun süredir yürüttüğü çalışma tamamlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 27 maddeden oluşan paketi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

Teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik yapıldığını söyleyen AK Partili Akbaşoğlu, "4. Yargı Paketi ile kadına şiddette iradeye başvuru hızlı sonuçlanacak" dedi.

Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

NTV'nin haberine göre yargı paketiyle vergi suçlarına pişmanlık indirimi, mağdura duruşma kağıdıyla birlikte iddianame gönderilmesi, adli kontrole 2 yıl sınırı gibi uygulamalar geliyor.

Teklifte, ayrıca, eski eşe karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması, adli kontrol kararının 4 ayda bir gözden geçirilmesi gibi düzenlemelerin bulunduğu da ifade edildi.

'Israrlı takip ve cübbesiz duruşma metinden çıkarıldı'

4. Yargı Paketi'nin taslağında yer alan bazı maddeler ise, metinden çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni, "ısrarlı takip" düzenlemesi.

"Israrlı takip" suçunun nitelikli suç kapsamına alınmasından vazgeçildi. Düzenleme, pek çok kişiyi ithamlarla karşı karşıya bırakacağı ve husumete yol açacağı gerekçesiyle paketten çıkarıldı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ve pakete eklenmesi düşünülen "çocuk mahkemelerinde görev yapan hakim, savcı ve avukatların 'cübbesiz' olarak duruşmalara katılmasına" yönelik düzenleme de tekliften çıkarıldı.