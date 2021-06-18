Vali Yerlikaya: İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da yapılan aşılamada yeni bir rekor kırıldığını söyledi. Vali Yerlikaya 17 Haziran'da İstanbul'da 357 bin 134 kişinin aşılandığını açıkladı.

Türkiye aşılamada 40 milyon barajına yaklaşırken İstanbul'da yeni bir rekor daha kaydedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 17 Haziran Perşembe günü kentte 357 bin 134 kişinin aşılandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüs'ü aşıyla yeneceğiz" diye yazdı.

​