Vali Yerlikaya: İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı

Türkiye aşılamada 40 milyon barajına yaklaşırken İstanbul'da yeni bir rekor daha kaydedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 17 Haziran Perşembe günü kentte 357 bin 134 kişinin aşılandığını duyurdu.
Vali Yerlikaya paylaşımında, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüs'ü aşıyla yeneceğiz" diye yazdı.
#Aşı seferberliğinde #İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı👏👏👏— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 18, 2021
✅17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı:
3️⃣5️⃣7️⃣.1️⃣3️⃣4️⃣#Koronavirüs’ü aşıyla yeneceğiz❗️#HaydiİstanbulAşıya pic.twitter.com/HTcpDvlplQ
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