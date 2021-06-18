Berat Albayrak, bu kez düğünde görüntülendi

8 Kasım'da istifa etmesinin ardından sadece bir kez görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kez İstanbul Beykoz'da düzenlenen bir çiftin düğününde görüntülendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten aylar sonra ilk kez 7 Mayıs'ta Büyük Çamlıca Cami’ndeki cuma namazında görüntülenen Berat Albayrak, bu kez de bir düğünde görüntülendi.

Oda.tv'nin haberine göre Berat Albayrak eşi Esra Albayrak ile İstanbul Beykoz'da düzenlenen Aykut Kalender ve Betül Özçelik çiftinin düğününe katıldı.

Burada bir konuşma yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tabi burada eski bakan olarak değil de kardeşimizin düğününe, Aykut bizim kardeşimiz gibi ama tabi Betül kızımız da kardeşimiz gibiydi. Yağmur bekliyorduk. Bugünün hatırına yağmur da elhamdülillah yağmadı. Açık havada güzel bir yaz akşamında bir arada bugüne şahitlik etmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum. Rabbim iki cihan saadeti muhabbeti nasip etsin sizlere. Sizler vesilesiyle kurulacak bu aileden ülkeye ve ümmete çok hayırlı evlatlar yetiştirmenizi nasip etsin duasıyla tekrarda iki aileyi de tebrik ediyorum."

Albayrak evlilik cüzdanını geline takdim etti.