Prof. Dr. Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na Delta varyantıyla ilgili çağrı: İki aydır hiçbir bilgi yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin 'Delta varyantının Türkiye'deki yayılım oranı' olduğunu söyledi. Ceyhan, "İki ay önce Sayın Bakan '5 tane Hindistan varyantı tespit ettik' dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok" ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk TV'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine ilişkin konuştu.

'Dördüncü dalga' ihtimalini değerlendiren Ceyhan, "Sonbahara kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamadan girerseniz dördüncü dalga kaçınılmaz" dedi.

Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin 'Delta varyantının' Türkiye'deki yayılım oranı olduğunu söyledi.

"Herkes, Sağlık Bakanlığı'ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgiler bekliyor. Fakat, Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar?" diye konuşan Ceyhan, "İki ay önce Sayın Bakan '5 tane Hindistan varyantı tespit ettik' dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok" ifadesini kullandı.