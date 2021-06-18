Bakan Koca: Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.
Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
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