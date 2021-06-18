Selfie çekerken denize düştü

Amasra küçük limandaki kayalıklarda, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören 19 yaşındaki Seif Mohammad Yousef, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği ilçede limanda bulunan kayalıkların üzerinde selfie çekerken dengesini kaybedip denize düştü.
Yüzme bilmediği belirtilen Yousef için arkadaşları vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık 50 metre açığa sürüklenen Yousef, vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Baygın haldeki Yousef, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
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