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    Erdoğan: Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106181044766388-erdogan-antalya-diplomasi-forumunun-zamanla-kuresel-diplomasinin-kalbinin-attigi-bir-zemine/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - Antalyamız diplomasinin de merkezinde yer almıştır. Bu forum ile şehrimizin bu özelliğine yeni bir boyut kazandırmış oluyoruz. İnşallah zamanla küresel diplomasinin kalbinin attığı bir zemine dönüşeceğine inanıyorum. Buradan vereceğimiz dostluk, diyalog ve işbirliği mesajları tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır.

    - Forum vesilesiyle ayrıca Antalya'nın güzelliklerini görme, hem de güvenli turizm sertifikası programının uygulamalarına şahitlik edeceksiniz. 2020 yılında 16 milyon turisti sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde ülkemizde ağırladık. 2021 senesinde sistemin kapsamını daha da genişleterek misafirlerimizin ülkemizin her köşesinde huzuru kalple tatil yapabilmelerini mümkün kıldık. 

    - Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi.

    - Politika aktörleri kadar diplomasinin icra edildiği platformlar da değişiyor, çeşitleniyor. Sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir.

    - Salgının dünya ölçeğinde adaletsizlikleri derinleştirdiğini görüyoruz. Türkiye olarak dost kötü günde çağrılmadan gidendir inancıyla dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın imdadına koşmaya çalıştık. 158 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik.

    - Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Aşının şantaj, baskı, politika dikte aracı olarak kullanılması yanlıştır. Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı insan odaklı evrensel bir yaklaşımla yürütüyoruz. Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla aylaşacağız.

    - Küresel sistemin üzerine inşa edildiği ana yapılar mevcut haliyle çözümün değil sorunun bir parçasıdır. 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam ediyoruz. Yaklaşık 8 milyar insanın kaderi BMGK daimi üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz​. 190 ülkeye bir süreliğine masada oturma hakkı veren, kendi kaderleriyle ilgili söz hakkı tanımayan bir sistem adalet üretemez. Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Reform taleplerini dile getiren ülkeleri dışlamaya yönelik gizli - açık baskılar da olabilir. Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir. Tüm insanlık adına hakkı ve adaleti sağlamaya devam edeceğiz. Bunun uzun bir süreç olduğunun bilincindeyiz. 

    - Türkiye 252 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş 5. büyük diplomatik ağına sahip ülke konumundadır.  Barışa, istikrara katkı sağlamak için çaba harcıyoruz. Suriye'de halkın iradesini yansıtacak bir siyasi çözümün olması için var gücümüzle çalıştık. 10 yıldır  4.5 milyona yaklaşan Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık. Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4500 mensubunu etkisiz hale getirdik.

    - DEAŞ'la mücadele kılıfı altında güney sınırımız boyunca terör devleti kurulmaya çalışıldı. PKK'nın haraç toplamasını engelleyecek bir kaç göstermelik operasyon dışında hiç bir kararlı adım atılmadı. Terörün her türlüsü ile mücadele herkesin görevidir. Suriye'de barışın sağlanması sadece Türkiye'nin değil hepimizin sorumluluğudur.  

    - Tüm paydaşların katılacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz hala masadadır. Komşumuz Yunanistan'la son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Müttefikimiz ABD ve Avrupa Birliği ile de olumlu gündem çerçevesinde işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz.

     

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