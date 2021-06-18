İstanbul'da şiddetli yağış: Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı ilçelerinde sağanak başladı. Sultangazi'de bazı araçlar yolda mahsur kaldı, evleri su bastı.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.

Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.

Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.

Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Eyüp'te yolların bir kısmı su altında kaldı.

Su baskınları tramvay seferlerini durdurdu

İstanbul kuvvetli yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

#MetroDuyuru #T5

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 18, 2021

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