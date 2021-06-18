Kaçak avlanan iki kişi fotokapana yakalandı: 33 bin lira ceza kesildi

Antalya'daki Güllük Dağı Milli Parkı’nda avlanması yasak olan yaban keçisi avlayan 2 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından kurulan fotokapana yakalandı. İki avcıya toplam 33 bin 789 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün Güllük Dağı olarak bilinen Termessos Milli Parkı’nda nesli tehlike altındaki hayvanları ve yaşamlarını incelemek için kurulan fotokapana kaçak avlanan iki kişi yakalandı.

Görüntüleri inceleyen ekipler ellerinde tüfek ve yaban keçisine ait parçaların bulunduğu ikiliyi görünce harekete geçti. Kimliğini tespit etti. Kaçak avcılar, yaban keçisi vurduklarını kabul etti.

Ruhsatsız tüfeklerine el konulan avcılara DKMP ekipleri tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 6 bin 12 lira, vurdukları yaban keçisi için ise 27 bin 777 lira para cezası uygulandı.