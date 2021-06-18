Boğaziçi'nde öğrenciyi taciz eden memurun birçok kadını fotoğrafladığı ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli memur H.K.A. isimli erkek, soyunma kabininde bir kadın öğrenciyi izlerken, daha önce taciz ettiği kadın tarafından yakalandı. Şahsın havuzda birçok kadını fotoğrafladığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniveristesi'nde görevli memur olan H.K.A. isimli erkek, bir kadın öğrenciyi açık havuzun yanında bulunan soyunma kabininde izlerken yakalandı. Kabinde izlendiğini farkeden kadın, çığlık attı. Çığlığı duyan M.A., söz konusu kişinin daha önce havuzda kendisini taciz eden H.K.A. isimli memurun olduğunu farketti.

Kadınlar ile H.K.A. arasında başlayan tartışmanın ardından M.A., polisi aradı. Olay yerine polis yerine güvenlik görevlileri geldi. Kadınlar ve M.K.A. iki farklı araçla karakola götürüldü. İddiaya göre; "Cep telefonunu kontrol edin" talebinin ardından H.K.A.'nın telefonunda havuz başındaki birçok kadını fotoğrafladığı ortaya çıktı.

Ortaköy polis karakoluna götürülen H.K.A. burada alınan ifadesinin ardından nöbetçi savcılığa gönderildi. H.K.A. isimli erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden 3 aylığına uzaklaştırılan H.K.A. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Bilal Çelik'in haberine göre kadınlardan M.A., H.K.A.'nın kendisini "Yanlışlıkla baktım" sözleriyle savunduğunu aktardı. 3 ay sonra bu şahsın okula dönebileceğinden endişe duyduğunu dile getiren M.A., "O gün arkadaşımız disiplinde tepkisini ortaya koymasaydı bu kişi hakkında herhangi bir adım atılacağını sanmıyorum" dedi.

Üniversite yönetimi sessiz

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Müşaviri olan Mustafa Cem Anadolu ise kendisinin konu hakkında herhangi bir açıklama yapma yetkisinin olmadığını belirterek soruları yanıtsız bıraktı. Üniversiteden de "Açıklama yapılacak" yanıtı geldi. 11 Haziran'da yaşanan olayın üzerinden 7 gün geçmesine rağmen Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

M.A. olayı şöyle özetledi: