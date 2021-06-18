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    Boğaziçi'nde öğrenciyi taciz eden memurun birçok kadını fotoğrafladığı ortaya çıktı

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    Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli memur H.K.A. isimli erkek, soyunma kabininde bir kadın öğrenciyi izlerken, daha önce taciz ettiği kadın tarafından yakalandı. Şahsın havuzda birçok kadını fotoğrafladığı ortaya çıktı.

    Boğaziçi Üniveristesi'nde görevli memur olan H.K.A. isimli erkek, bir kadın öğrenciyi açık havuzun yanında bulunan soyunma kabininde izlerken yakalandı. Kabinde izlendiğini farkeden kadın, çığlık attı. Çığlığı duyan M.A., söz konusu kişinin daha önce havuzda kendisini taciz eden H.K.A. isimli memurun olduğunu farketti. 

    Kadınlar ile H.K.A. arasında başlayan tartışmanın ardından M.A., polisi aradı. Olay yerine polis yerine güvenlik görevlileri geldi. Kadınlar ve M.K.A. iki farklı araçla karakola götürüldü. İddiaya göre; "Cep telefonunu kontrol edin" talebinin ardından H.K.A.'nın telefonunda havuz başındaki birçok kadını fotoğrafladığı ortaya çıktı. 

    Ortaköy polis karakoluna götürülen H.K.A. burada alınan ifadesinin ardından nöbetçi savcılığa gönderildi. H.K.A. isimli erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden 3 aylığına uzaklaştırılan H.K.A. hakkındaki soruşturma sürüyor.

    Cumhuriyet gazetesinden Bilal Çelik'in haberine göre kadınlardan M.A., H.K.A.'nın kendisini "Yanlışlıkla baktım" sözleriyle savunduğunu aktardı. 3 ay sonra bu şahsın okula dönebileceğinden endişe duyduğunu dile getiren M.A., "O gün arkadaşımız disiplinde tepkisini ortaya koymasaydı bu kişi hakkında herhangi bir adım atılacağını sanmıyorum" dedi.

    Üniversite yönetimi sessiz

    Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Müşaviri olan Mustafa Cem Anadolu ise kendisinin konu hakkında herhangi bir açıklama yapma yetkisinin olmadığını belirterek soruları yanıtsız bıraktı. Üniversiteden de "Açıklama yapılacak" yanıtı geldi. 11 Haziran'da yaşanan olayın üzerinden 7 gün geçmesine rağmen Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

    M.A. olayı şöyle özetledi:

    • "Söz konusu kişi ben havuz başındayken beni taciz etti. O anda olayı kimsenin görmediğini bildiğim için ve bir şey söylediğimde bana 'Hatayla oldu' diyeceğinden emin olduğum için hiçbir tepki vermedim. Arkadaşlarımla zaman geçirmeye devam ettik ve bu sırada da sürekli gözleriyle taciz etmeye devam ediyordu. Görmezden gelmeye çalıştım. Bu olayın üzerinden yaklaşık 1.5 saat geçti. Saat 17:40 civarı arkadaşlarımla havuzun üst kısmına, kafeteryanın olduğu bölüme çıktık.
    • Oturacak yer bulamadığımız için soyunma kabinlerinin önündeki bankta oturduk. Birkaç dakika sonra arkamızdaki kabinlerden bir kadın çığlığı yükseldi. Hemen kalkıp kabinlere doğru gittim. 3 tane yan yana kabin vardı bu kısımda ve en sondaki kabinden, beni havuz kenarında taciz eden  H.K.A. çıktı. Kabindeki kadın arkadaşımızın söylediğine göre, kendisi içeride üstünü değiştirirken, H.K.A. kabinlerin altında boşluktan kafasını uzatıp kendisini dikizliyormuş. Bunu öğrendiğim an 'Sen beni de havuz kenarında taciz ettin' diye bağırarak olayı duyurdum."
    Etiketler:
    adli kontrol şartıyla serbest, Yönetim, Memur, Öğrenci, Kadın hakları, Fotoğraf, Taciz, Boğaziçi Üniversitesi
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