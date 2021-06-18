Doğa tahribini görüntülemeye çalışan gazeteci alıkonuldu

Olay dün Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak bilinen, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde meydana geldi. Haber yapmak için Bozcaada Habbele Koyu’na giden gazeteci Serkan İlik'in otomobilinin önü koydaki inşaat faaliyetlerini çektiği gerekçesiyle kepçe ile kapatıldı. Kepçe operatörüne çıkmak istediğini belirten İlik, ‘kepçe bozuldu’ cevabını aldı.

İlik, Habbele Koyu’ndaki inşaat yetkililerine çıkmak istediğini belirtse de tartışma kısa sürede büyüdü.

Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri gelince kepçe yol ağzından çekildi. Yaşanan gelişmeleri kayıt altına alan gazeteci İlik ve inşaat yetkilileri birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.

'Hukuk önünde bedel ödemeleri için adli süreci takip edeceğim'

Yaşanan gelişmeleri İHA muhabirine anlatan İlik, “Aylardan beri orada gabion duvar izni altında doğa katliamı olduğu iddia ediliyordu, bununla ilgili adadaki çevre örgütleri zaman zaman protestolar gerçekleştiriyordu. 2 gün önce de protesto yapılınca, ben de dün oraya çekim için gittim. Arabamı da kamuya ait olan, otele ait olmayan yolun girişine park ettim. Bu esnada çekim yapmamamı söylediler. Basın kartımın olup, olmadığını sordular. Çekimi tamamladıktan sonra aracımı alıp, dönecektim. Arkadan gelen kepçe, aşağıdaki gabion duvar kısmına girip, kepçenin girmesini istedi. Ben de söylediklerini yaptım. Ancak kepçe ve daha sonra sahilden gelen iş makinası aracımı kapatacak şekilde durdular ve ‘araç arızalandı’ diyerek benim geçişime izin vermediler. O esnada üzerime de yürüdüler. Ben bu sırada jandarmayı aradım ve kısa sürede geldi. Jandarmanın gelmesiyle ‘arızalandı’ denilen 2 iş makinası aracımızın arkasından çekildi ve çıkmama izin verdiler. Ben de kendilerinden şikayetçi oldum. Bundan sonra davanın ve orada yapılan doğa katliamının takipçisi olacağım ben de. Benim şahsıma değil, basına ya da herhangi bir vatandaşa yapılamayacak uygulamanın hukuk önünde bedel ödemeleri için adli süreci takip edeceğim” dedi.

Ne olmuştu?

Bozcaada'nın Habbele Koyu ile Sulubahçe arasında yer alan sahil boyundaki kıyı şeridine Bertiz Otel adlı bir işletme tarafından "kıyı düzenlemesi" gerekçesiyle 4 yıldır iş makinelerinin sokulması adalıların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Gabion duvar sisteminin ekosisteme zarar vereceğini belirten Bozcaada Forum üyeleri gelişmelerden tedirgin olduklarını ifade ediyor.