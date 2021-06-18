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    71 barodan HDP’ye yönelik saldırıya ortak tepki: Sorumlular ortaya çıkarılsın

    © AA / Lokman İlhan
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106181044768109-71-barodan-hdpye-yonelik-saldiriya-ortak-tepki-sorumlular-ortaya-cikarilsin/

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Başkanlığı’na yönelik silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz’ın katledilmesine 71 baro başkanlığı yaptıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi.

    Saldırıyı kınayan ve Poyraz’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen baroların yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıda bir vatandaşımız öldürülmüştür. Bu saldırı toplumsal birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır. Siyasi faaliyet yürütenlerin yaşam hakkını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak; devletin asla terk edemeyeceği zorunlu görevlerdir. Son olarak İzmir HDP il binasında çalışan bir emekçinin kızı olan Deniz Poyraz'ın öldürülmesi, ülkemizin şiddet iklimine çekilmeye çalışıldığı ve toplumsal bütünlük konusundaki kaygılarımızı artırmaktadır. “

    'Saldırının ardındaki karanlık odaklar ortaya çıkarılsın'

    “Birlik ve beraberliğimize ve bir arada yaşama kültürümüze yönelik bu saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yasal mercilerin bir an önce sorumluların, saldırının ardındaki karanlık odakların ve hedeflerinin tüm yönleri ile ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmayı tamamlayarak yargıya teslim etmesini talep ediyoruz."

    Açıklamaya imza atan 71 baro şu şekilde sıralandı:

    Adana Baro Başkanlığı

    Afyon Baro Başkanlığı

    Ağrı Baro Başkanlığı

    Adıyaman Baro Başkanlığı

    Amasya Baro Başkanlığı

    Ankara Baro Başkanlığı

    Antalya Baro Başkanlığı

    Ardahan Baro Başkanlığı

    Artvin Baro Başkanlığı

    Aydın Baro Başkanlığı

    Balıkesir Baro Başkanlığı

    Bartın Baro Başkanlığı

    Batman Baro Başkanlığı

    Bilecik Baro Başkanlığı

    Bingöl Baro Başkanlığı

    Bitlis Baro Başkanlığı

    Bolu Baro Başkanlığı

    Burdur Baro Başkanlığı

    Bursa Baro Başkanlığı

    Çanakkale Baro Başkanlığı

    Çankırı Baro Başkanlığı

    Çorum Baro Başkanlığı

    Denizli Baro Başkanlığı

    Diyarbakır Baro Başkanlığı

    Düzce Baro Başkanlığı

    Gaziantep Baro Başkanlığı

    Eskişehir Baro Başkanlığı

    Erzincan Baro Başkanlığı

    Erzurum Baro Başkanlığı

    Giresun Baro Başkanlığı

    Gümüşhane -Bayburt Baro Başkanlığı

    Hakkari Baro Başkanlığı

    Hatay Baro Başkanlığı

    lğdır Baro Başkanlığı

    Isparta Baro Başkanlığı

    İstanbul Baro Başkanlığı

    İzmir Baro Başkanlığı

    Kars Baro Başkanlığı

    Kahramanmaraş Baro Başkanlığı

    Kayseri Baro Başkanlığı

    Kırklareli Baro Başkanlığı

    Kırıkkale Baro Başkanlığı

    Kilis Baro Başkanlığı

    Kütahya Baro Başkanlığı

    Kastamonu Baro Başkanlığı

    Kocaeli Baro Başkanlığı

    Konya Baro Başkanlığı

    Malatya Baro Başkanlığı

    Manisa Baro Başkanlığı

    Mardin Baro Başkanlığı

    Mersin Baro Başkanlığı

    Muğla Baro Başkanlığı

    Muş Baro Başkanlığı

    Ordu Baro Başkanlığı

    Osmaniye Baro Başkanlığı

    Sakarya Baro Başkanlığı

    Samsun Baro Başkanlığı

    Siirt Baro Başkanlığı

    Sinop Baro Başkanlığı

    Sivas Baro Başkanlığı

    Şanlıurfa Baro Başkanlığı

    Şırnak Baro Başkanlığı

    Tekirdağ Baro Başkanlığı

    Tokat Baro Başkanlığı

    Trabzon Baro Başkanlığı

    Tunceli Baro Başkanlığı

    Uşak Baro Başkanlığı

    Van Baro Başkanlığı

    Yalova Baro Başkanlığı

    Yozgat Baro Başkanlığı

    Zonguldak Baro Başkanlığı

    Etiketler:
    Saldırı, baro, İzmir, HDP
    Topluluk kurallarıTartışma
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