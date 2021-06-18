İstanbul Şişli'de otomobil yol ortasındaki çukura düştü

İstanbul Şişli'de iddiaya göre görevliler tarafından 2 aydır onarılmayan ve dün kum dökülerek kapatılan çukura otomobil düştü.

İstanbul Şişli'de, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak ile Atom Sokak’ın kesiştiği noktada, yaklaşık iki ay önce meydana gelen göçük bir türlü onarılmadı.

Ancak vatandaşların yoğun şikayeti üzerine dün bu noktaya gelen görevliler göçüğü kum ile doldurarak ayrıldı.

Bu sabah o yolu kullanan sürücünün otomobili, yağmurla birlikte yumuşayan çukura düştü.

Görüntülerde sürücünün çukura düşen otomobilini yağmur altında çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.