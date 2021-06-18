Ahmet Hakan, gazeteci Serkut Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu

Ahmet Hakan, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğunu iddia eden Gazeteci Serkut Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bozkurt, "En az iki tanığım olduğunu söyleyerek bekliyorum" dedi.

Gazeteci - yazar Murat Ağırel, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videolarında gündeme getirdiği gazetecilerle ilgili bir TV kanalının canlı yayınında “Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş” ifadelerini kullanmıştı.

Şule Aydın'ın YouTube yayınına konuk olan gazeteci Serkut Bozkurt da, Ağırel'in yazısında bahsettiği, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu öne sürmüştü.

Hakan, sosyal medya hesabı üzerinden "Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında kendisine “gazeteci” diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bozkurt bugün, Twitter hesabından, Hakan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Bozkurt, "Ahmet Hakan'ın avukatı Aslı Kazan haber gönderdi. Suç duyurusunda bulunulmuş. En az iki tanığım olduğunu söyleyerek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın avukatı Aslı Kazan haber gönderdi.

Suç duyurusunda bulunulmuş.

En az iki tanığım olduğunu söyleyerek bekliyorum. — serkutbozkurt (@serkutbozkurt) June 18, 2021

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