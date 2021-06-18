Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Müsilaj denetimlerinde 8 işletmeye kapatma cezası uygulandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj denetimlerine ilişkin, "4 bin 41 denetim gerçekleştirdik. 8 işletmeye kapatma cezası ve 12.5 milyon lira para cezası uygulandı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya müsilaj temizliği çalışmalarına katıldı, tekne ile Marmara Denizi’ni boydan boya gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, daha sonrası ODTÜ Bilim Teknesini ziyaret ederek müsilaj temizliği çalışmaları hakkında basın açıklaması yaptı. Tekne üzerinde yaptığı açıklamada Bakan Kurum, şunları söyledi:

'Marmara Denizi'nin sıcaklığının arttığını görüyoruz'

"İklim değişikliklerine baktığımızda Marmara Denizi'nin sıcaklığının arttığını görüyoruz. Egeye Akdeniz’e baktığımızda Marmara’nın 1 derece arttığını görüyoruz. Bizim de Marmara'da kararlı bir şekilde açıklamış olduğumuz eylem planları çerçevesinde adımlarımızı atmamız gerekiyor."

"Bu konuda oldukça kararlı gidiyoruz. Açıklamış olduğumuz eylem planlarını bir takdim çerçevesinde illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yürütüyoruz ve bu konuda kararlıyız" diyen Bakan Kurumu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun bizzat takipçisidir. Bu çerçevede hemen bir koordinasyon kurulu oluşturduk. Bakanlığımız, valiliğimiz, belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla alt gruplar oluşturduk. Atılması gereken tüm adımları atıyoruz" şeklinde konuştu.

'Marmara’yı beklenenden daha kısa sürede inşallah eski haline getireceğiz'

Marmara Denizi’nin gün geçtikçe temizlendiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Şunu da belirtelim ki Marmara’mız 10 gün öncesinden daha temiz. Hem aldığımız tedbirler hem yaptığımız temizlik çalışmaları ve atacağımız adımlar, biz Marmara’mızı beklenenden daha kısa sürede inşallah eski haline getireceğiz. Toplamda sahada 1550 arkadaşımız çalışıyor. Gerek valiliğimizde gerek bakanlığımızda gerek belediyemizde 1550 arkadaş sahada temizlik çalışmaları ve yapılması gereken eylem planlarını bir bir atıyoruz.

'2.5 milyon lira idari para cezası uygulandı'