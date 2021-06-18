Hakkındaki iddialara yanıt veren Veyis Ateş: Benim bir teknem yok, arkadaşımın teknesi

Halk TV'de hakkındaki iddialara yanıt veren gazeteci Veyis Ateş, "Benim bir teknem hiçbir zaman olmadı. Beni Cihan Ekşioğlu davet etti. Bahsedilen sıralarda zaten tatildeydik. Paramount Otel'den daha lükslerini de gördüm" dedi.

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan gazeteci Veyis Ateş, hakkındaki iddialara yanıt veriyor.

Ateş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Beni Sedat Peker'in iddialarından sonra ilk arayan sendin. Teşekkür ediyorum sana.

- Benim bir teknem hiçbir zaman olmadı. Beni Cihan Ekşioğlu davet etti. Bahsedilen sıralarda zaten tatildeydik. Paramount Otel'den daha lükslerini de gördüm. Mangal da yaptık.

- Sezgin Baran Korkmaz mağdur olduğu için görüşmeyi kabul ettim.

- Bakan, bana keşke Sezgin Baran Korkmaz'ın telefonunu açmasaydın dedi. Gaflete düştüm.

- 10 milyon euro'luk bir talep aramızda geçmedi. İstemedim. Madem böyle bir telefon konuşmam var. Nerede? Diyelim ki 10 milyon euro'yu ben istedim, ben 10 milyon euro'yu nereye saklayabilirim İsmail?

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