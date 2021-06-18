AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı.
Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Diyarbakır'da AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırıhttps://t.co/0X9R33q4L9 pic.twitter.com/rBFAbTeGjO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 18, 2021
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