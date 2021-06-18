TRT 'market' açtı: Yayınlanan dizilerin karakterleri satılıyor

TRT, kendi yapımlarının aksesuarları ve çeşitli eşyalarının satışa sunulacağı bir ticari girişimde bulundu.

OdaTV’de yer alan habere göre; TRT 1 ve TRT Çocuk’ta yayınlanan dizi ve çizgi film karakterlerinin lisanslı ürünleri de yine TRT Market’te satılıyor.

TRT Market’te Diriliş Ertuğrul Yüzüğü, Diriliş Ertuğrul Kılıcı kravat iğnesi, zarf açacağı, yüzükler, kupalar da satışa sunuldu.

Platformda aynı zamanda Algida, Malatya Pazarı, Torku, Arbella Makarna, LC Waikiki, Koton, Dekora gibi markalar da yer alıyor.

TRT Market’in 'hakkımızda' bölümünde ise “TRT, lisans sektörüne yeni bir heyecan katmakta ve mevcut anlayışları geliştirmektedir” ifadeleri kullanılıyor.

Üstelik TRT Market’in onaylı resmi hesapları üzerinden de sosyal medyada satışlar gerçekleştiriliyor.