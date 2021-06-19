İmamoğlu'na tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve tazminatı ödemeyen Akit TV'nin eşyalarına haciz koydurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve tazminatı ödemeyen Akit TV'nin eşyalarına haciz işlemi yaptırdı.

Akit, yaşananları 'İmamoğlu Haciz Baskınıyla Akit TV’yi Susturmak İstedi' başlığıyla haberleştirdi.

Haciz kapsamında Akit TV'nin çeşitli eşyalarına el konuldu.

Akit, söz konusu haciz işlemi için, "Sözde özgürlükleri savunan CHP yine şaşırtmadı. Özgürlük kelimesi CHP için kendi çıkarlarına hizmet edenler için geçerli. Bugün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akit Medya'yı susturmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

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