Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı

Bolu'da iki gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Ulvi Eker, evinde ölü bulundu. Eker'in yaklaşık 40 milyonluk servetini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı.

Bolu'da yaşanan olayda yalnız yaşayan Ulvi Eker'den (65) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Eker'in yaşadığı eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla girilen evde Eker’in yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulvi Eker’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ulvi Eker’in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Yalnız yaşayan ve çocukları olmayan Ulvi Eker’in ölmeden 4 ay önce yaklaşık 40 milyon liralık servetini Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığı ortaya çıktı.

Ulvi Eker’in cenazesini kaldırmasını istediği Türk Eğitim Vakfı’nın Şubeler Genel Koordinatörü Ömer Turna şunları söyledi:

“Ulvi bey yaklaşık 5 ay önce bizleri Bolu’ya davet ederek tüm mal varlığını vakfa bırakmak istediğini söyledi. Bu parayla Ulvi bey adına başarılı ancak ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vereceğiz. 40 milyon civarında bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Böyle bir mal varlığı çıktığı takdirde biz yılda 500 öğrenciyi okutacak kadar büyük bir meblağ oluşturuyor. Bu da Türkiye’de sayılı bir bağış oldu."