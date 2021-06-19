Kurban kesimi tebliği yayınlandı

Kurbanlar; park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek. Kesim yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kurbanlar; park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek ve kesim yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek.