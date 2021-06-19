Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden İmamoğlu'na tepki: Borçlu Ekrem, alacaklı Akit TV’yi hacze geldi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'Borçlu Ekrem, alacaklı Akit TV’yi hacze geldi' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı haciz işlemine tepki gösterdi.

"Bu dosya, Ekrem Bey’in Akit TV'ye açtığı tek dava değil. 5 ayrı davası daha var, Ekrem Bey'in. Onlarda ise, Akit TV haklı bulunmuş. Yargılama masrafları ve vekalet ücreti olarak, Akit TV lehine 21 bin 500 TL alacak tahakkuk ettirilmiş" ifadesini kullanan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

'Bir belediye başkanına icra takibi yapıp 'Bak bak, icralık olmuş' demeyiz'

Bir belediye başkanına icra takibi yapıp, 'Bak bak, Belediye Başkanı icralık olmuş' demeyiz. Dedirtmeyiz. 'Bak bak, Ekrem icraya düştü, borcunu ödeyemiyor' demeyiz. Alacağımızı, icraya bu sebeple koymadık. 'Kendisi icraya başvurursa, alacağımızla mahsuplaşırız' diye düşündük. 'Her ne kadar bizim alacak daha fazla olsa da.. O istemezse, biz de şimdi kalkıp, İBB Başkanı’nı hacizlik duruma düşürmeyelim' dedik.

'Haber bile yapmadık'

Ama Ekrem İmamoğlu, kazandığı bir tane davadaki, daha az olan alacağını tahsil etmek için icra takibi başlattı. 'Olabilir, avukatı Kemal Polat, eski bir hukukçu olmasına rağmen, belki bürosundaki genç avukatlar, ‘Kazandık kazandık. Dava kazandık’ sevinci ile. İcra takibi yapmışlardır. Sorun etmeyelim. Gençler biraz sevinsinler' dedik.

Haber bile yapmadık. 'Siz 20 bin TL istiyorsunuz ama. Biz sizden 21 bin 500 TL’lik alacağımız için icra takibi bile yapmadık. Sizinki de mahkeme kararı ile sabit. Bizimki de mahkeme kararı ile sabit bir alacak' demedik."

Karahasanoğlu, yaşananları aktardıktan sonra yazısını "Affedersiniz, bu arkadaşlar ne diyorlardı: 'Basın özgürlüğü' değil mi? 'Basın hür olmalı' diyorlardı, değil mi? Bu ne peki? Masa, koltuk, sandalye, kağıt vesair birçok şeyi haczettirme imkanı var iken 'Sizin canlı yayında kullandığınız kameralar nerede' diyen avukatları vekil tutan Ekrem İmamoğlu, canlı yayını kestirmek için gelmişler. Başaramadılar. Başaramayacaklar" diye noktaladı.