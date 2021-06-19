Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak'ın manşetine tepki: Bu da başka bir troll zekası ürünü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak gazetesinin kendisiyle ilgili attığı 'Peker'e özendi' manşetini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak gazetesinin kendisiyle ilgili attığı manşeti kişisel Twitter hesabında değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, 'Peker'e özendi' başlıklı haber için "Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. 'Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi' demişler. Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında gülücük emojisi de kullandı.

Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi demişler 😀 Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım. pic.twitter.com/mHdR1kznB1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 19, 2021

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